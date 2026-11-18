ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੰਝੂ ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Published : November 18, 2026 at 1:52 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਭਾਅ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 100 ਤੋਂ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ 70 ਤੋਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 1 ਤੋਂ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਦਾ ਭਾਅ 3 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁੜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਇਹ ਉਮੀਦ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਤੋਂ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਅ 3 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਐਮਐਸਪੀ"
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਗੋਭੀ ਤੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ’ਤੇ ਹੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਹੀ 20 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
"ਇਸ ਵਾਰ ਗੋਭੀ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ , ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਦਾ ਭਾਅ 100 ਤੋਂ 120 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਗੋਬੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"- ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ
ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਵਰਗੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੇਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੋਭੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ:-
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 1,800 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਹੇਠ 27.82 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ ਅਤੇ 5.46 ਲੱਖ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 6.03 ਲੱਖ ਟਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :