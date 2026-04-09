ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026 ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 9, 2026 at 2:13 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ (ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ) ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026 ਲਈ 41,534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐਨਬੀਐਸ) ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ 'ਅੰਨਦਾਤਾ' ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐਨਬੀਐਸ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 41,534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।'

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2026 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਉਣੀ 2025 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 4,317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 37,216.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਕੇਐਸ ਗ੍ਰੇਡ ਸਮੇਤ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਉਣੀ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ਆਯਾਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਸਮੇਤ 28 ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਐਨਬੀਐਸ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਖਰੀਫ 2026 ਲਈ ਐਨਬੀਐਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ, ਐਮਓਪੀ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਵਰਗੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026 ਲਈ ਐਨਬੀਐਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ (ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ) ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਕੇਐਸ ਗ੍ਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

78 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਜਾਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 14105.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਲਾਈ-II ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 78 ਮਹੀਨੇ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "1200 ਮੈਗਾਵਾਟ (6 x 190 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 1 x 60 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲਾਨਾ 4852.95 ਐਮਯੂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੋਹਿਤ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ, ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ"।

750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਐਚਡੀਸੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 599.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਏਗੀ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ

ਰਾਜ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (LADF) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਮਸਾਈ ਅਤੇ ਅੰਜਾਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ CSR ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

