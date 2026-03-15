ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?

ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?
'ਪਿੰਡ ਬਜ਼ਾਰ' ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪ, ਈਮੇਲ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ?
Published : March 15, 2026 at 2:53 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਪਰ, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ 'ਬਾਇਓਫੀਲਡ ਪਾਵਰ' ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਐਪ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ?
ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪ ਇਨਸਟਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ https://www.pindbazaar.com/ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ।
ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖ਼ੁਦ ਆ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਰੋਪੜ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://biofieldpower.com/ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 850 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 4500 ਟਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੀ ਬੋਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ?
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਨਮੋਲ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (PIB), CAQM, iFOREST ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 3,284 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ Sentinel-2 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 20,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ (ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡਜ਼), ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਵਰਤੋਂ (ਪੈਲੇਟਸ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਆਦਿ) ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨਮੋਲ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"