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ਧਰਨੇ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ, ਜਾਣੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।

ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ
ਧਰਨੇ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ (Etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 5, 2026 at 4:15 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਮੁਹਰੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ (Etv Bharat)

ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਸਣੇ 13 ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ।

ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ
ਧਰਨੇ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ (Etv bharat)

ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'

BKU farmer protest at ludhiana
ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ (Etv Bharat)


ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੀ ਉਥੋਂ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1500 ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਅਸੀਂ 2600 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੋਂ 35 ਰੂਪਏ ਕਿੱਲੋ ਇੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

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