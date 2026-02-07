ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਛੱਡ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਬਣਿਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੁਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਈਟੀਟੀ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...
Published : February 7, 2026 at 5:53 PM IST
ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਬਠਿੰਡਾ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੁੰਬਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਏ, ਬੀ ਲਿਬ, ਐਨਟੀਟੀ, ਪੀਟੈਟ, ਸੀਟੈਟ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ..."ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿਧ ਚਾਕਰੀ ਭੀਖ ਦਵਾਰ"
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ।
ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੁੰਬਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜੰਬਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਡਮ ਧਰਮਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।" - ਰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ
ਸੁਪਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਲੂ ਘੁਲਾੜਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲ ਲਗਾਈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ
ਰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਮਸਾਲੇ, ਦਾਲਾਂ, ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਚਿਹਰੇ ਭਰਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੋਲੂ ਘੁਲਾੜਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲ ਲਗਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁੜ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਹਨੇ ਮਹਿਣੇ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ
ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੁਜ਼ਾਗਰ
"ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਕੋਲੂ ਅਤੇ ਫਲੌਰ ਮਿਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12000 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" - ਰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ
ਰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਸਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
"ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬ੍ਰੈਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਸ ਬ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੱਥ ਡੋਰਾਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।" - ਰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ
ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲੈਬਲਿੰਗ ਪੈਕਿੰਗ ਆਦਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।