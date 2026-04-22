ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਓ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਓ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ।
Published : April 22, 2026 at 9:59 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਖਾਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹਰੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਣ, ਢੈਂਚਾ, ਗੁਆਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਉਰਦ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰੀ ਖਾਦ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ (ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਖਾਦ (green manure) ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰੀ ਖਾਦ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਸਗੋਂ ਜੋ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਮੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
"40 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਰੀ ਖਾਦ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ"
ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ 40 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਸਣ, ਢੈਂਚਾ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਲੋਬੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੈਗਿਊਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੀ ਖਾਦ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
"ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੀ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੀ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਣ, ਢੈਂਚਾ, ਮੂੰਗ, ਉਰਦ, ਮੋਠ, ਜਵਾਰ, ਰਵਾਂਹ, ਜੰਗਲੀ, ਨੀਲ ਬਰਸੀਮ ਅਤੇ ਸੈਂਜੀ ਆਦਿ ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਦਾ 800 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। -ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਬਠਿੰਡਾ
ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੁਧਾਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਖਾਦ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜੋ ਅਤੇ 40–50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਨਰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਜੀਵੰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਲਾਹ
ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40–50 ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਖੇਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।