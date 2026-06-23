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ਕਣਕ ਛੱਡ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਿੱਟੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਜਾਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ?

ਕਿਸਾਨ ਕਵਰਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਣਕ ਛੱਡ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

punjab white beet farming
ਕਣਕ ਛੱਡ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਿੱਟੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 23, 2026 at 4:23 PM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਾਲਾ ਦੇ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਕਵਰਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਵਰਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਈਟ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਣਕ ਛੱਡ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਿੱਟੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ (etv bharat)

ਚਿੱਟੇ ਚੁਕੰਦਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੰਡ

ਕਿਸਾਨ ਕਵਰਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਵਾਈਟ ਚੁਕੰਦਰ ਤੋਂ ਖੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

punjab white beet farming
ਚਿੱਟੇ ਚੁਕੰਦਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੰਡ (etv bharat)

"ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਸਗੋਂ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"-ਕਵਰਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਲਾ,ਕਿਸਾਨ

punjab white beet farming
ਚਿੱਟੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਮੁਨਾਫਾ (etv bharat)

'ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ'

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗੜੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪਟਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

punjab white beet farming
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ (etv bharat)

ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਕਵਰਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁਕੰਦਰ, ਕਰਨੌਲੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮਟਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

TAGGED:

PUNJAB WHITE BEET FARMING
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਸਾਨ ਚਿੱਟੇ ਚੁਕੰਦਰ ਖੇਤੀ
AMRITSAR FARMER KAVARJAGDEEP SINGH
ਚਿੱਟੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ
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