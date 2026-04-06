"ਅਜੇ ਵਾਢੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ", ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : April 6, 2026 at 3:23 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਧੀ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।
"ਅਜੇ ਵਾਢੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ"
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸਾਨ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਮੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ।"
"ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇਜ ਹਨੇਰੀ"
ਡਾਕਟਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ 19 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਗੜਬੜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇਗਾ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ।"