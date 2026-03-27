Explainer: ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ !

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

PUNJAB COTTON CULTIVATION DECLINES
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 27, 2026 at 9:07 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 1.5 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਘੱਟ ਰਹੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ'

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਮੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ।



'ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ'

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ,ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

'ਰਕਬੇ ਦੇ ਘਟਣ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ'

ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,' ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1988-89 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 7.58 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਝਾੜ 475 ਕਿੱਲੋ ਰੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ, 21 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995-96 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਰਕਬਾ ਕੁੱਲ 7.42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਝਾੜ 450 ਕਿੱਲੋ ਰੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ, 19 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ। 1998-99 ਦੌਰਾਨ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ ਹੋਇਆ 5.62 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਘਟ ਕੇ ਹੋਇਆ 180 ਕਿੱਲੋ ਰੂੰ। 5 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਗੰਢਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2006-2007 ਦੌਰਾਨ ਬੀਟੀ ਕੋਟਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਬਾ 6.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਇਆ 750 ਕਿੱਲੋ ਰੂੰ, 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ। 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਰਕਬਾ 2.49 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੈਦਾਵਾਰ 400 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ ਹੋਇਆ 2.12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਰੂੰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 500 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੱਲ ਗੰਢਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ 1.59 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ, 439 ਕਿੱਲੋ ਰੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੰਢਾਂ 4.10 ਲੱਖ ਹੋਈ।'

ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਬਾ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਘਟਿਆ।-ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ



'ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਰਕਬਾ ?

ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਸਗੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਟਦੀ ਗਈ। 2025 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ,ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਮਾਰ,ਘੱਟ ਐਮਐਸਪੀ,ਮਹਿੰਗੀ ਲੇਬਰ,ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ,ਸੋਧੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ,ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ,ਦਰਮਿਆਨਾ ਰੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰਕਬਾ ਕਾਰਣ ਕਪਾਹ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

'ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ'

ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਨਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਕਬਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰc ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 125 ਤੋਂ 140 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਮਾ 170 ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੇ ਲਈ ਲੇਬਰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

'ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ'

ਕਿਸਾਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਨਰਮੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਾਤ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੈਅ ਹੈ।-ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਕਿਸਾਨ

'ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ'

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਠ, 'ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀਬੀਡੀ 88 ਨਵੀਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝਾੜ ਲਗਭਗ 11 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਝੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'

'ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ'

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।'

ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ?

ਦਰਅਸਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਰਮੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨਰਮਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਣਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਘੱਟਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਰਮਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਣ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਘੱਟਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

