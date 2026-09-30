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ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ 'ਚ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ? ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ? ਸੁਣੋ...

ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

KHANNA MANDI REALITY CHECK
ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ 'ਚ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ? (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 30, 2026 at 4:38 PM IST

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ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਗੇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਪਰਮਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇਜ਼,ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ (etv bharat)

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਟੀ ਚੈੱਕ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਖਰੀਦ'

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਗੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ।"

KHANNA MANDI REALITY CHECK
ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ (etv bharat)

"ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈੈ।20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।"-ਕਿਸਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਬੋਲੇ,ਅਗੇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਲੋਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਲੈ ਕੇ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਲ ਝੋਨਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

KHANNA MANDI REALITY CHECK
ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ (etv bharat)

ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੌਜੂਦਾ 2461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।"


ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਘੌਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਲ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਗੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

KHANNA MANDI REALITY CHECK
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ,ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇਜ਼ (etv bharat)



ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ—ਇਸ ਵਾਰ ਆਮਦ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਖੰਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਨੇ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਫਸਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"- ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ




ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ—ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਛਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ

ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਛਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

KHANNA MANDI REALITY CHECK
ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ (etv bharat)

"ਖੰਨਾ, ਰਾਹੌਣ, ਦਹੇੜੂ, ਈਸੜੂ, ਰੌਣੀ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਆਮਦ ਵਧ ਕੇ 18 ਤੋਂ 19 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"- ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਕੱਤਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਖੰਨਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

KHANNA MANDI REALITY CHECK
ਖੰਨਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ (etv bharat)



ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ—1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ

ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

"ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।"-ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ,ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ



ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨਮੀ, ਭਾਅ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।

KHANNA MANDI REALITY CHECK
ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ? (etv bharat)

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