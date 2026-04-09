ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਿਸਾਨ, ਸੁਣੋ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

VEGETABLE CROP DAMAGED BY RAIN
ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਫਸਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 9, 2026 at 3:29 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ: ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ।

"ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ"

ਕਿਸਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਲਾ, ਪੇਠਾ, ਲੌਕੀ, ਅਤੇ ਚੁਚੁ ਬੈਂਗਣ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਤੋੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ 2 ਵਾਰ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਆਏ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫਲ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।"

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ (Etv Bharat)

"ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ"

ਕਿਸਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।"

ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ (Etv Bharat)

"ਪਾਣੀ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਫਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲ੍ਹੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।

ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ (Etv Bharat)

