ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸੰਭਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਸਰੋਂ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 30, 2025 at 3:09 PM IST

4 Min Read
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦੇਣੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੋਂ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ 'ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਉਪਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ 'ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਫਸਲਾਂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਰ ਤੋਂ 12 ਸੈਂਟੀਗਰੇਟ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 22 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੇ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

"ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਆਲੂ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।" - ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣ ਧਿਆਨ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ 45 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 45 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ਲੇਟ ਬੀਜਣਗੇ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਠੰਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਦੇਵੇਗੀ ਆਲੂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ 25 ਤੋਂ 30% ਝਾੜ ਘੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ


ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਚਾਅ

ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ ਦਿਨੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾੜ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੱਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" -ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ

ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।"ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ 10 ਮਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰਾ ਕੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"

