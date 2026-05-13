ਮੋਰਤੰਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਟੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ
ਮੋਰਤੰਤਰ, ਰਸਮੀ ਭਾਰਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੀਵੰਤ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਟੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : May 13, 2026 at 10:01 AM IST
ਮੋਰਤੰਤਰ, ਰਸਮੀ ਭਾਰਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੀਵੰਤ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਟੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਰਤੰਤਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਮੋਰਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੱਘੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਗਹਿਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਤੰਤਰ ਦਾ ਕਰਾਫਟ-ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੋਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਰਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਗਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
"ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ," ਮੋਰਤੰਤਰ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨਇਮਿਸ਼ ਸਖਪਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰਸਮੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚੀ-ਮਿਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਲ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ।"
ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਰਤੰਤਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ, ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੋਰਤੰਤਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੋਰ SCO 9, 19-D, ਸੈਕਟਰ 19, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, https://mortantra.com/ 'ਤੇ ਜਾਓ।