ਪਟਿਆਲਾ: ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੋੜੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗਊ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸਐਚਓ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਕੰਬੋਜ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਆਰਿਫ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਸ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇਰਫਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਊ ਮਾਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।



 

