ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕਸਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ, ਘਰ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਗੁਦਾਮ ’ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ - SULTANPUR LODHI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 9, 2025 at 1:29 PM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕਸਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਮੋਰੀ ’ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਦਾਮ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਲਗਪਗ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ।