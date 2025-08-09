Essay Contest 2025

ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕਸਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ, ਘਰ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਗੁਦਾਮ ’ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ - SULTANPUR LODHI

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 9, 2025 at 1:29 PM IST

1 Min Read

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕਸਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਮੋਰੀ ’ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਦਾਮ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਲਗਪਗ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ।

TAGGED:

SULTANPUR LODHI NEWSRAKSHA BANDHANTENT HOUSEਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਗੁਦਾਮ ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗSULTANPUR LODHI

