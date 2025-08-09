Essay Contest 2025

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵਧੀਆ ਖਰਦੀਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

