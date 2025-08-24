ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀਐਮ ਦਾ ਘਰ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜ਼ਬਦਸਤ ਝੜਪ - CM MANN RESIDENCE SURROUNDED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 24, 2025 at 8:18 PM IST

1 Min Read

ਸੰਗਰੂਰ : ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਮੈਰੀਟੋਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮੈਰੀਡੋਰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਨ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

For All Latest Updates

TAGGED:

MERITORIOUS TEACHERSCLASH POLICE MERITORIOUS TEACHERSSURROUND CM HOUSE IN SANGRURਸੀਐਮ ਦਾ ਘੇਰਿਆ ਘਰCM MANN RESIDENCE SURROUNDED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

JASWINDER BHALLA ANTIM SANSKAR

ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ

August 23, 2025 at 9:26 PM IST
FIRST PARKASH PURB

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

August 23, 2025 at 3:43 PM IST
Ferozepur Police arrests smuggler with 5 kg heroin and drug money

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਣੇ ਤਸਕਰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

August 23, 2025 at 11:44 AM IST
Dead Body of 12-year-old boy from Tarn Taran found in canal, missing for several days

ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਲਾਪਤਾ

August 21, 2025 at 5:52 PM IST

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

Instagram 'ਤੇ Reels ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ? ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਤਰੀਕਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ! ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ !

ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 7 ਕਸਰਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.