ਘਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ - LIGHTNING STRIKES IN PUNJAB
Published : September 8, 2025 at 1:08 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਦੇਵਣ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਪੱਖਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ, ਇਨਵਰਟਰ, ਮੇਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸੜ ਗਏ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਖੜਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਅਰਥ ਜੋੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਟਲ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਰਥਿੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।