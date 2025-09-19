ਮੈਚ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਿਉਂ?, ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਰ - BAN ON VISITING GURDWARAS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2025 at 4:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਚ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਸਕਣ।




 

For All Latest Updates

TAGGED:

ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘGURDWARAS IN PAKISTANਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬHEAD GRANTHIBAN ON VISITING GURDWARAS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਹੋਏ ਰਿਲੀਜ਼, ਸੁਣੋ ਪਿਆਰੇ-ਪਿਆਰੇ ਗੀਤ

ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੈ ਇਹ ਸਿਰਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.