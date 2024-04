ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ - Rain in different parts of Punjab

By ETV Bharat Punjabi Team Published : Apr 20, 2024, 2:10 PM IST Follow Us