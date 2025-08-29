ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ - FLOODS IN BORDER AREAS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 29, 2025 at 5:45 PM IST

1 Min Read

ਪਠਾਨਕੋਟ: ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਫਟੇ ਬੱਦਲਾਂ ਕਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਜਾ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਉਫਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਜਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ, ਜਲਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਲੀਹੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। 

For All Latest Updates

TAGGED:

BORDER AREAS PATHANKOT80 VILLAGES DAMAGEDਪਠਾਨਕੋਟFLOODS IN PUNJABFLOODS IN BORDER AREAS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

Punjab Agricultural University students stage protest against administration in Ludhiana, worried about jobs

ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

August 28, 2025 at 12:43 PM IST
FLOODS IN PUNJAB

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼

August 26, 2025 at 10:42 PM IST
SANGRUR ROAD ACCIDENT

ਸੰਗਰੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਬਿਆ, ਹੋਇਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ

August 25, 2025 at 9:42 PM IST
YOUTH DIES IN POLICE STATION

ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

August 25, 2025 at 6:38 PM IST

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਝੱਗ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 3 ਲੱਛਣ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਅੱਜ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਓ ਗਲਤੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਰਵੀ ਯੋਗ 'ਤੇ ਕਰੋ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.