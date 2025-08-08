PUNBUS PRTC ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ - PUNBUS PRTC CONTRACT WORKERS UNION
Published : August 8, 2025 at 8:14 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੋ ਵਜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 27 ਦੇ 27 ਡਿਪੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਪਾਈਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।