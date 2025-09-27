ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ - DRUG SMUGGLERS ARRESTED

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 27, 2025 at 8:01 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਐਨਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਈ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਆਈਜੀ ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਆਈਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਲਿੰਕ ਖੰਗਾਲਣ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਐਨਟੀਐਫ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ।

SMUGGLERS ARREST WITH HEROINਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਹੜ੍ਹFEROZEPUR ANTFDRUG SMUGGLERS ARRESTED

