ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਜਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਬੋਲੇ - ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਦਵਾਈ - FARMER OF KAPURTHALA

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2025 at 5:43 PM IST

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਹਲੀ ਕਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ 16 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੰਗ ਲਿਆਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

