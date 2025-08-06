ਡੀਸੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ - DC FEROZEPUR VISITS DAMS
Published : August 6, 2025 at 3:07 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਮੀਂਹ ਕਾਰਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਸ਼ਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1390 ਫੁੱਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1372 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿੱਚ 41,233 ਕਿਉਸਕ ਪਾਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 18187 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪ ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।