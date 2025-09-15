ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਖੁੱਦ ਕਰਨਗੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹਾ-ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਮੈ - GARBAGE FREE KAPURTHALA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 15, 2025 at 10:29 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖੁੱਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 






 

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESSਕਪੂਰਥਲਾ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤKAPURTHALAਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘGARBAGE FREE KAPURTHALA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ: ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ? ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

Flipkart ਅਤੇ Amazon ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹੀ ਸੇਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਫ਼ਰ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.