Updated : April 17, 2025 at 10:50 AM IST

Published : April 17, 2025 at 10:37 AM IST

By ETV Bharat Punjabi Team

CIA ਸਟਾਫ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਸੁਖਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਮੋਗਾ ਬਰਨਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਤਲਾਹ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CIA ਸਟਾਫ ਮੋਗਾ ਨੇ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 2 ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ 650 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕਵਾਰਡ ਲਿੰਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Last Updated : April 17, 2025 at 10:50 AM IST