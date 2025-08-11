ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ, ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਈ ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ - PATHANKOT LANDSLIDE
Published : August 11, 2025
ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਮਤਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਤੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।