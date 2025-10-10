YouTube ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬੈਨ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ, ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਚੱਕ ਲਓ ਫਾਇਦਾ
ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Published : October 10, 2025 at 5:38 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਜਾਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, YouTube ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ YouTube ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ, ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ YouTube ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ YouTube ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। YouTube ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, YouTube ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ YouTube ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ "ਜੀਵਨ ਭਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ" ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
Today is the day we're launching our pilot program to give some previously terminated creators a chance to rejoin YouTube.— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 9, 2025
We know there's a lot of interest and questions – key points below:
* What’s happening? Starting today, some previously terminated creators will have the…
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ?
ਯੂਟਿਊਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ "ਰਿਕਵੈਸਟ ਏ ਨਿਊ ਚੈਨਲ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਕੰਟੈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ YouTube ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈਨਲ
- ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ
- ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਟ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੈਨਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੂਗਲ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ?
YouTube ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ YouTube ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ: 1,000 ਗਾਹਕ + 4,000 ਦੇਖਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ YouTube ਪਾਰਟਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।
