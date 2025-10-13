ਵਾਹ ! ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਸਿਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ
ਐਨਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈਂਸਕਾਰਟ ਨੇ ਅਨੋਖੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ UPI ਏਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 13, 2025 at 3:04 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਜੇਟਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੈਂਸਕਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਐਨਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈਂਸਕਾਰਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਨਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਨਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ,"ਇਸਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਬਿਲਟ-ਇਨ UPI ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।"
ਲੈਂਸਕਾਰਟ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ-ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈਕ ਫੈਸਟੀਵਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਸਰਕਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਇਸਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੈਂਸਕਾਰਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।" ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
