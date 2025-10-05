Yamaha MT-03 ਅਤੇ R3 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ
ਯਾਮਾਹਾ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਮਾਹਾ MT-03 ਅਤੇ ਯਾਮਾਹਾ R3 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 5, 2025 at 3:10 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਯਾਮਾਹਾ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਯਾਮਾਹਾ MT-03 ਅਤੇ Yamaha R3 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਮਾਹਾ R3 ਅਤੇ MT-03 ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (CBU) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, GST ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ 350cc ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
Yamaha MT-03 ਅਤੇ Yamaha R3 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਇਸ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯਾਮਾਹਾ R3 ਅਤੇ MT-03 ਦੀ ਕੀਮਤ ₹20,000 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Yamaha R3 ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹3.39 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹3.60 ਲੱਖ ਸੀ। ਯਾਮਾਹਾ MT-03 ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹3.30 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹3.50 ਲੱਖ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ Yamaha ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.10 ਲੱਖ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਮਾਹਾ R3 ਅਤੇ MT-03 ਦੋਵੇਂ ਹੀ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਯਾਮਾਹਾ R3 ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤ ₹4.65 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ MT-03 ਦੀ ਕੀਮਤ ₹4.60 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਯਾਮਾਹਾ R3 ਅਤੇ MT-03 ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਯਾਮਾਹਾ MT-03 ਅਤੇ ਯਾਮਾਹਾ R3 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਯਾਮਾਹਾ R3 ਅਤੇ MT-03 ਦੋਵੇਂ 321cc, ਟਵਿਨ-ਸਿਲੰਡਰ, ਲਿਕਵਿਡ-ਕੂਲਡ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਜਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਵਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 41.4 bhp ਪਾਵਰ ਅਤੇ 29.6 Nm ਪੀਕ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ 6-ਸਪੀਡ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਈਕਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ USD ਫਰੰਟ ਫੋਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਰ ਮੋਨੋਸ਼ੌਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ-ਚੈਨਲ ABS ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਸੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।