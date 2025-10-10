ਕੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ UPI ਭੁਗਤਾਨ? ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਸੈਟਿੰਗ
UPI 'ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ UPI ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਨ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਫੇਸ ਅਨਲੌਕ ਜਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। UPI ਦੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
No more typing UPI PINs!— BHIM (@NPCI_BHIM) October 10, 2025
Launched by NPCI at GFF 2025, BHIM Payments App will soon offer Biometric Authentication:
✨ Pay with Face ID or Fingerprint
💡 Reduce cognitive load
🔒 Make every payment seamless & secure
Faster. Smarter. Effortless. #BHIMPaymentsApp #GFF2025 pic.twitter.com/UqpCXvqotz
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ NPCI ਅਤੇ RBI ਨੇ ਫੇਸ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਨ ਦੇ ਫੇਸ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ UPI ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੋ।
- ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ UPI ਪਿੰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਭੁਗਤਾਨ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਿੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
