ਦੋ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ Apple ਵਲੋਂ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone? ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Apple ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : September 22, 2025 at 2:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਪਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ-ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੋ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ ਮਾਡਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਪਤਲੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਚੈਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਸਟੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
iPhone Air ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ ਨਾਲ ਐਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ ਆਈਫੋਨ ਫੋਲਡੇਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟਬੈੱਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ" ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਈਫੋਨ ਫੋਲਡੇਬਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਆਈਫੋਨ ਫੋਲਡੇਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $2,000 ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ $2,100 ਅਤੇ $2,300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਪਲ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਪਲ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਂਚ iFixit ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਤਲਾਪਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੋਟਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਲੜੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ।