ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ - UPCOMING MOBILE PHONES INDIA

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

UPCOMING MOBILE PHONES INDIA
UPCOMING MOBILE PHONES INDIA (X)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2025 at 11:21 AM IST

4 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਮੋਟੋਰੋਲਾ, ਰੀਅਲਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

Motorola Razr 60 Brilliant Collection: Motorola Razr 60 Brilliant Collection ਸਮਾਰਟਫੋਨ 1 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ Motorola Razr 60 Brilliant Collection ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।Motorola Razr 60 Brilliant Collection ਵਿੱਚ 6.9-ਇੰਚ ਦੀ pOLED LTPO ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ 3.63-ਇੰਚ ਦੀ pOLED ਕਵਰ (ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ) ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 7400X ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਮੁੱਖ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 13MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਲੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Razr 60 Brilliant Collection ਵਿੱਚ 30W ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 15W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 4,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Realme 15T: Realme 15T ਸਮਾਰਟਫੋਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। Realme ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Realme 15T ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 4R Comfort+ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 6400 Max ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ 50MP ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 10W ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Tecno Pova Slim: Tecno Pova Slim ਸਮਾਰਟਫੋਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨੀ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟੈਕਨੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ 3D ਕਰਵਡ ਡਿਸਪਲੇਅ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਵਿੱਚ MCW ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋ ਸਪਾਰਕ ਸਲਿਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮੋਟਾਈ ਸਿਰਫ 5.75mm ਸੀ। Tecno Pova Slim ਵਿੱਚ 144Hz ਤੱਕ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 6.78-ਇੰਚ ਦੀ OLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50MP ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Tecno Pova Slim ਵਿੱਚ 5,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Samsung Galaxy S25 FE: Samsung Galaxy S25 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਗਲੈਕਸੀ ਈਵੈਂਟ 2025 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਗਲੈਕਸੀ S25 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ S25 FE ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮਸੰਗ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਬ S11 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। Samsung Galaxy S25 FE ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 6.7-ਇੰਚ ਦੀ FHD+ ਡਾਇਨਾਮਿਕ AMOLED 2X ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ Corning Gorilla Glass Victus+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Exynos 2400 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ, 3x ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਵਾਲਾ 8MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਅਤੇ 12MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਲਈ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। Samsung Galaxy S25 FE ਵਿੱਚ 4,900mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45W ਫਾਸਟ ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 15W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

UPCOMING MOBILE PHONES INDIA
UPCOMING MOBILE PHONES INDIA (Samsung)

iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼: iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਪਲ ਈਵੈਂਟ 2025 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17, ਆਈਫੋਨ 17 ਏਅਰ, ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਏਅਰ ਦੇ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ 48MP ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ OLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ A19 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

UPCOMING MOBILE PHONES INDIA
UPCOMING MOBILE PHONES INDIA (Iphone)

Oppo F31 Series: Oppo F31 Series 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨੀ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਓਪੋ ਵੱਲੋਂ 12 ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ Oppo F31 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਿਪਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, Oppo F31 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Oppo F31, Oppo F31 Pro ਅਤੇ Oppo F31 Pro Plus ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Oppo F31 ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 6300 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 80W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Oppo F31 Pro ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 7300 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ Oppo F31 Pro+ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7 Gen 3 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।।

ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

  • Lava Agni 4
  • Samsung Galaxy F17 5G
  • Samsung Galaxy M17 5G
  • Motorola Edge 60 Neo
  • Redmi Note 15 Pro Series
  • Samsung Galaxy M07

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

