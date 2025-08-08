ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਮਿਡ-ਰੇਂਜ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ, ਵੀਵੋ ਅਤੇ ਓਪੋ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
Google Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼: ਗੂਗਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ Google Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਾਡਲ ਪਿਕਸਲ 10, ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ, ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਐਕਸਐਲ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਫੋਨ ਨਵੇਂ ਟੈਂਸਰ ਜੀ5 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Pixel 10 ਵਿੱਚ 6.3-ਇੰਚ OLED ਸਕ੍ਰੀਨ, 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ, ਇੱਕ 13-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ 10.8-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਸੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। Pixel 10 Pro ਅਤੇ Pixel 10 Pro XL ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ 16GB ਤੱਕ ਰੈਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। Google ਆਪਣੇ Pixel 10 Pro ਫੋਲਡ ਕਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ 6.4 ਇੰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Oppo K13 Turbo Series: Oppo ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। Oppo K13 Turbo ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ K13 Turbo ਅਤੇ K13 Turbo Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6.8-ਇੰਚ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ, 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ 1,600 nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ Oppo K13 Turbo ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਈਮੈਂਸਿਟੀ 8450 ਚਿੱਪਸੈੱਟ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰੇ, 16-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 80W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ColorOS 15 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Vivo V60: Vivo V60 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ Vivo S30 ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 6.67-ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ Snapdragon 7 Gen 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 90W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 6,500mAh ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ Zeiss ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਸਰ, 8-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਅਤੇ 3x ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਨਾਲ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਲੈਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਲਾਵਾ ਅਗਨੀ 4: ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਲਾਵਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਵਾ ਅਗਨੀ 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 6.78-ਇੰਚ 120Hz ਡਿਸਪਲੇਅ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ UFS 4.0 ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 8350 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫੋਨ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਰੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਫਲੈਟ-ਐਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡਿਊਲ-ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
