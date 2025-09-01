ETV Bharat / technology

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ Maruti ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ - CARS IN SEPTEMBER 2025

ਕਈ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Renault ਦੀ ਕੰਪੈਕਟ SUV Kiger ਦਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ Volvo ਦੀ ਨਵੀਂ XC60 ਫੇਸਲਿਫਟ ਅਤੇ Mercedes ਦੀ AMG CLE 53 Coupe ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ

Maruti Suzuki's Arena SUV: Maruti Suzuki's Arena SUV ਕਾਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ 5-ਸੀਟਰ ਮਿਡਸਾਈਜ਼ ਐਸਯੂਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁੰਡਈ ਕਰੇਟਾ ਅਤੇ ਕੀਆ ਸੇਲਟੋਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰੇਨਾ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰ ਦਾ ਕੋਡਨੇਮ Y17 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰਿਸ ਕਿਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਾਰੂਤੀ ਈ-ਵਿਟਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਦੇ 1.5-ਲੀਟਰ ਹਲਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇੰਜਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 101 bhp ਪਾਵਰ ਅਤੇ 114 bhp ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ CNG ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Citroen Basalt X: Citroen Basalt X ਕਾਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ Citroen ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੂਪ-SUV Basalt X ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ Basalt ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਾਪ-ਸਪੈਕ ਟ੍ਰਿਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਏਸੀ ਵੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਟੈਨ ਅਪਹੋਲਸਟ੍ਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

VinFast VF 7: VinFast VF 7 ਕਾਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ VinFast ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ VinFast VF7 ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 4.5 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਕਰਾਸਓਵਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ VinFast VF7 ਵਿੱਚ 70.8kWh LFP ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ 7.2kW AC ਅਤੇ CCS2 DC ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ 201 bhp FWD ਅਤੇ ਡਿਊਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ 345 bhp AWD ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ WLTP ਰੇਂਜ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 431 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ VF7 ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 19-ਇੰਚ ਦੇ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 12.9-ਇੰਚ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ, ਹਵਾਦਾਰ ਸੀਟਾਂ, ਰੀਕਲਾਈਨਿੰਗ ਰੀਅਰ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 7 ਏਅਰਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲ 2 ADAS ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

VinFast VF 6: ਇਹ ਕਾਰ ਵੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। VinFast ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਰ VF 6 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ VF 7 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਲੰਬਾਈ 4.5 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਛੱਤ ਅਤੇ ADAS ਸੂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ SUV ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ 59.6kWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ 201 bhp FWD ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੀ WLTP ਰੇਂਜ 480 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। VinFast VF 6 ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮਿਡਸਾਈਜ਼ EV ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ Tata Curvv EV ਅਤੇ Hyundai Creta Electric ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Volvo EX60: Volvo EX60 ਕਾਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ EX30 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਾਊਂਡ-ਅੱਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ BMW iX1 ਅਤੇ BYD ਸੀਲੀਅਨ 7 ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੋਲਵੋ EX30 ਇੱਕ 69kWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ 269 bhp ਪਾਵਰ ਅਤੇ 343 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਗਲੋਬਲ WLTP ਸਾਈਕਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ 480 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 12.3-ਇੰਚ ਦੀ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੀਅਰਵਿਊ ਮਿਰਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

