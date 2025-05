ETV Bharat / technology

Published : May 21, 2025 at 12:01 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Nothing Phone 3 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ Nothing Phone 3 ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਦੂਈ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2025 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ Nothing Phone 3 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸਹੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ 3 ਰਾਹੀਂ Nothing Phone 3 ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 3 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ Nothing Phone 3 ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Nothing Phone 3 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ, ਫੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Nothing Phone 3 ਬਾਰੇ