ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing Phone 3 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Nothing Phone 3 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ, ਰੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਕੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ Nothing Phone 3 ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੇਂਜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ Nothing ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਿਹਾ ਸੀ।

Nothing Phone 3 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ Nothing Phone 3 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਿਪਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਬੇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ 12GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 68,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 16GB ਰੈਮ ਅਤੇ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 77,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Nothing Phone 3 ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੀਕ

ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ Nothing Phone 3 ਦੀ ਕੀਮਤ USD ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ Nothing ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। Nothing India ਦੇ X ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Nothing Phone 3 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ Nothing ਦੇ CEO Carl Pei ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ Android Show: I/O Edition ਈਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 90,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

