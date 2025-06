ETV Bharat / technology

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Nothing Phone (3) ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ Nothing Phone (2) ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ Nothing Phone (3) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Nothing Phone (3) ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਸਵੀਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ Nothing Phone 3 ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Nothing ਦੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਪਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ Nothing Phone 3 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ।

Nothing Phone 3 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੀਕ

ਮੈਕਸ ਜ਼ੋਮਬਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ Nothing Phone (3) ਦੇ ਰੈਂਡਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ Nothing ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Nothing ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "Glyph Interface" ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।