ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਆਈਫੋਨ 17 ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਕ ਨਕਲੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਸੱਦੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ - ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਆਈਫੋਨ 17 ਦੀ ਲਾਂਚ ਤਰੀਕ ਲੀਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਐਪਲਲੀਕਰ' ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਐਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਇਵੈਂਟ ਸੱਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਆਈਕੋਨਿਕ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਮਨੀ ਥੀਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਏਅਰ ਵਾਲਪੇਪਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ 17 ਏਅਰ ਮਾਡਲ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਪਲ ਈਵੈਂਟ 2025 ਦੀ ਇਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਐਪਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਤੰਬਰ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17, ਆਈਫੋਨ 17 ਏਅਰ, ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਐਪਲ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ 2025 ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈਫੋਨ 16 ਵੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
