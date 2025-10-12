ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ? ਇੱਕ ਆਮ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਚਮਤਕਾਰ, ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਰੁਝਾਨ ਨਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1972 ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Published : October 12, 2025 at 10:15 AM IST
ਵਿਜੇਵਾੜਾ/ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 53 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਲਾਡੂਗੁ ਵੀਰਰਾਘਵਈਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਕੈਨਿਕ ਰਾਘਵਈਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਕੈਨਿਕ ਰਾਘਵਈਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਰਾਘਵਈਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਦੁਨੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1915 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1939 ਵਿੱਚ ਗੁਡੀਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੈਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਨੂੰਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਰਾਘਵਈਆ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰਾਈਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਸੀ ਕੀਮਤ ?
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1972 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਰੇਂਜ ਲਗਭਗ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,000 ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।
ਉਸਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਐਨ.ਟੀ. ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਘਵਈਆ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰਾਈਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਬਰੇਟਾ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਲੂਨਾ ਮੋਪੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਪਲਾਡੂਗੁ ਵੀਰਾ ਰਾਘਵਈਆ ਦਾ 2005 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰਾਈਡਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ।
