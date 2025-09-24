WhatsApp 'ਚ ਜਲਦ ਆਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਮਿਲੇਗਾ "ਏਵਰੀਵਨ ਮਿਊਟ" ਆਫ਼ਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲ

WhatsApp 'ਚ ਜਲਦ ਆਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਮਿਲੇਗਾ "ਏਵਰੀਵਨ ਮਿਊਟ" ਆਫ਼ਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲ
WhatsApp ਜਲਦੀ ਹੀ, ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਣਚਾਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ।
Published : September 24, 2025 at 9:52 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ '@everyone' ਜ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
WABetaInfo ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਲਈ WhatsApp ਬੀਟਾ ਦੇ ਵਰਜਨ 2.25.27.1 ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ "Mute @everyone" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
📝 WhatsApp beta for Android 2.25.27.1: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 22, 2025
WhatsApp is working on a feature that allows users to mute everyone mentions in group chats, and it will be available in a future update!https://t.co/YBNt8KLQvB pic.twitter.com/E38fBbyH7Y
WhatsApp ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
ਇਹ ਨਵਾਂ WhatsApp ਫੀਚਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਚਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ @everyone ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਲਈ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
"ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ" ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ @everyone ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ WhatsApp ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ Google Play ਬੀਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।