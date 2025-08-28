ETV Bharat / technology

WhatsApp ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 'Writing Help' ਫੀਚਰ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ? ਜਾਣੋ

WhatsApp ਨੇ ‘Writing Help’ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2025 at 6:00 PM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ‘Writing Help’ ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਸੇਜਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਟੋਨ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਫੀਚਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈਲਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਹੀ ਟੋਨ ਮਿਲੇਗੀ।

‘Writing Help’ ਫੀਚਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਪਲਬਧ

WhatsApp ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੈਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। WhatsApp ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

‘Writing Help’ ਦੀ ਵਰਤੋ

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਚੈਟ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਵਰਗਾ ਆਈਕਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ WhatsApp ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Writing Help AI ਫੀਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Meta ਜਾਂ WhatsApp ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ AI ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, NCC ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲ ਆਫ਼ ਬਿਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

