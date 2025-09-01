ETV Bharat / technology

2025 ਵਿੱਚ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਲ? ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੇ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ ! - TABLET MARKET IN 2025

ਭਾਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.15 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 32.2% ਘੱਟ ਹੈ।

TABLET MARKET IN 2025
TABLET MARKET IN 2025 (Lenovo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2025 at 3:11 PM IST

3 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਚਮਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੁਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਆਈਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 2.15 ਮਿਲੀਅਨ ਟੈਬਲੇਟ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ ਕਰਨ ਯੋਗ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 19% ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਲੇਟ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 44% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 25 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਤਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 42% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜ ਗਈ?

ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 67% ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 26% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਬਲੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਵਿਕਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡੇ, ਬੈਕ-ਟੂ-ਸਕੂਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

IDC ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਸਟਾਈਲਸ ਸਮਰਥਿਤ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। EMI ਵਿਕਲਪਾਂ, ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਂਚਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"

ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਸੀ?

ਸੈਮਸੰਗ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਦੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 41.3% ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਲੇਨੋਵੋ: ਲੇਨੋਵੋ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12.3% ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ SMB ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।

ਐਪਲ: ਐਪਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 11.8% ਹੈ। ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਐਪਲ ਦਾ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

Xiaomi: Xiaomi ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 11.4% ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ Xiaomi ਦੇ ਬਜਟ ਟੈਬਲੇਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਏਸਰ: ਏਸਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 9.1% ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ 73% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਏਸਰ ਦੇ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਟੈਬਲੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟ - ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਨਵਰੀ-ਜੂਨ 2025)

ਕੰਪਨੀ 1H25 ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ)1H25 ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ1H24 ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ) 1H24 ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ1H25 ਅਤੇ 1H24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਯੂਨਿਟ ਤਬਦੀਲੀ
1.ਸੈਮਸੰਗ886 41.3%1,432 45.2%-38.1%
2. ਲੇਨੋਵੋ 264 12.3%2347.4%12.6%
3. ਐਪਲ253 11.8% 294 9.3%-13.6%
4.Xiaomi244 11.4%190 6.0%28.5%
5. ਏਸਰ196 9.1% 727 23.0%-73.1%
ਹੋਰ 302 14.1%289 9.1% 4.5%
ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ 100.0%3,166 100.0%-32.2%

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਚਮਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੁਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਆਈਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 2.15 ਮਿਲੀਅਨ ਟੈਬਲੇਟ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ ਕਰਨ ਯੋਗ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 19% ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਲੇਟ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 44% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 25 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਤਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 42% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜ ਗਈ?

ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 67% ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 26% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਬਲੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਵਿਕਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡੇ, ਬੈਕ-ਟੂ-ਸਕੂਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

IDC ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਸਟਾਈਲਸ ਸਮਰਥਿਤ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। EMI ਵਿਕਲਪਾਂ, ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਂਚਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"

ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਸੀ?

ਸੈਮਸੰਗ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਦੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 41.3% ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਲੇਨੋਵੋ: ਲੇਨੋਵੋ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12.3% ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ SMB ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।

ਐਪਲ: ਐਪਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 11.8% ਹੈ। ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਐਪਲ ਦਾ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

Xiaomi: Xiaomi ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 11.4% ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ Xiaomi ਦੇ ਬਜਟ ਟੈਬਲੇਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਏਸਰ: ਏਸਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 9.1% ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ 73% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਏਸਰ ਦੇ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਟੈਬਲੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟ - ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਨਵਰੀ-ਜੂਨ 2025)

ਕੰਪਨੀ 1H25 ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ)1H25 ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ1H24 ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ) 1H24 ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ1H25 ਅਤੇ 1H24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਯੂਨਿਟ ਤਬਦੀਲੀ
1.ਸੈਮਸੰਗ886 41.3%1,432 45.2%-38.1%
2. ਲੇਨੋਵੋ 264 12.3%2347.4%12.6%
3. ਐਪਲ253 11.8% 294 9.3%-13.6%
4.Xiaomi244 11.4%190 6.0%28.5%
5. ਏਸਰ196 9.1% 727 23.0%-73.1%
ਹੋਰ 302 14.1%289 9.1% 4.5%
ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ 100.0%3,166 100.0%-32.2%

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAS TABLET MARKET SHRINKS 32TOP TABLET BRANDS IN INDIAIDC INDIA TABLET REPORTBEST TABLET BRAND IN INDIATABLET MARKET IN 2025

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ! ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ!

ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਰਦ? ਜਾਣ ਲਓ ਵਜ੍ਹਾਂ, ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.