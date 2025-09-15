ETV Bharat / technology

ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ Nano Banana ਟ੍ਰੈਂਡ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਫਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

'ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ' ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ।

WHAT IS NANO BANANA TREND
ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2025 at 12:06 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ' ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 'ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ' 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵੇਂ 'ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ' 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ।

70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜੰਨਾ ਸਿਰਸੀਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯੇਲਾਰੇਡੀਪੇਟ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਚਰਲਾ ਬੋਪਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੈਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ 3D ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਪਾਪੁਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਮੇਜ ਐਡੀਟਰ ਐਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ 3D ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ 3D ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ ਕੀ ਹੈ?

'ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ' ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੋ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। 'ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ' ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ' 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

