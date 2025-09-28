ਕੀ ਹੈ Arattai app ? WhatsApp ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੱਖਰਾ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
Published : September 28, 2025 at 5:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ WhatsApp ਵਰਗੇ ਸਮਾਨ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' Arattai app ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਨੱਈ-ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਫਰਮ ਜ਼ੋਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ, Arattai app ਆਪਣੇ ਮੁਫਤ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਜ਼ੋਹੋ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰੱਤਾਈ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਮੁਫਤ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਐਪਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਕੀ ਹੈ Arattai app ?
ਅਰੱਤਾਈ ਇੱਕ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ'। ਇਹ WhatsApp ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਹੈ, ਜੋ ਸਧਾਰਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਰੱਤਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੌਇਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
- ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ
- ਵੌਇਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ (ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ)
- ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਂਝਾਕਰਨ
- ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ
- ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਧਨ
Arattai WhatsApp ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
Arattai ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ Arattai ਅਤੇ WhatsApp ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਫੌਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਰੱਤਾਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਅਰੱਤਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਹੋ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੋਹੋ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।