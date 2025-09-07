ETV Bharat / technology

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ VinFast VF 6 ਜਾਂ VF 7 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ? ਜਾਣੋ ਇਹਨਾਂ SUV ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ

VinFast ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣੀ VinFast VF 6 ਅਤੇ VF 7 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ।

Published : September 7, 2025 at 2:39 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ VinFast ਨੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ VinFast VF 6 ਅਤੇ VF 7 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ VinFast VF 6 ਨੂੰ 16.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ VinFast VF 7 ਦੀ ਕੀਮਤ 20.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ VinFast ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸਪੋ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ VinFast VF6 ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ Creta ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, VF7 ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ VF6 ਅਤੇ VF7 ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2028 ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

VinFast VF 6 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

VF 6 ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਅਤੇ ਟੇਲਲਾਈਟ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਢਲਾਣ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟਲਾਈਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਲਾਣ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਨਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ LED ਡੇ-ਟਾਈਮ ਰਨਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੈੱਡਲੈਂਪ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਲੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਅਰ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਹੈ।

VINFAST VF6 FEATURES
VinFast VF 6 ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ (ਫੋਟੋ - VinFast India)

ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ VF 6 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਿਛਲਾ ਮੋਢਾ ਅਤੇ C-ਪਿਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿੰਡੋ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਮੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ SUV ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਲੇਅਰਡ ਟੇਲਗੇਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ VinFast ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਪਲਿਟ ਲਾਈਟ ਬਾਰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬੰਪਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

VinFast VF 6 ਇੰਟੀਰੀਅਰ

ਕੈਬਿਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, VF 6 ਦਾ ਲੇਆਉਟ ਵੱਡੇ VF 7 ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੋ 12.9-ਇੰਚ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈੱਡ-ਅੱਪ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

VINFAST VF6 FEATURES
VinFast VF 6 ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ (ਫੋਟੋ - VinFast India)

VinFast VF 6 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇਹ SUV ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਵਲ 2 ADAS ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਚ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ-ਜ਼ੋਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਹਵਾਦਾਰ ਫਰੰਟ ਸੀਟਾਂ, ਪਾਵਰਡ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਅਤੇ ਲੈਦਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਲ-ਟੋਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਪ-ਸਪੈਕ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਗਲਾਸ ਰੂਫ ਵੀ ਹੈ।

VINFAST VF6 FEATURES
VinFast VF 6 (ਫੋਟੋ - VinFast India)

VinFast VF 6 ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ VF 6 ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਮ ਲੈਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ, ਵਿੰਡ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 17.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 18.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟ੍ਰਿਮ ਲੈਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 59.6 kWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

VINFAST VF6 FEATURES
VinFast VF 6 (ਫੋਟੋ - VinFast India)

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਸ ਅਰਥ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ 174 bhp ਅਤੇ 250 Nm ਪੀਕ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿੰਡ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 201 bhp ਅਤੇ 310 Nm ਪੀਕ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ 468 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ARAI ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿੱਚ 463 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

VINFAST VF6 FEATURES
VinFast VF 7 (ਫੋਟੋ - VinFast India)

VinFast VF 7 ਡਿਜ਼ਾਈਨ

VF 7 ਲਗਭਗ 4.5 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ VF6 ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੇਪਰਿੰਗ ਛੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗੁਲਰ ਰੀਅਰ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ, LED ਡੇ-ਟਾਈਮ ਰਨਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਬੋਨਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਹੈੱਡਲੈਂਪ ਬੰਪਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

VINFAST VF6 FEATURES
VinFast VF 7 (ਫੋਟੋ - VinFast India)

ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੇ LED ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਾ ਕਲੈਡਿੰਗ ਇਸ SUV ਦੇ ਕਰਾਸਓਵਰ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

VinFast VF 7 ਇੰਟੀਰੀਅਰ

ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ VF6 ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਲੇਆਉਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੰਸੋਲ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ-ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ। VF6 ਵਾਂਗ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਜੋਂ ਲੈਵਲ 2 ADAS ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

VinFast VF 7 ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ VF7 ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਮ ਲੈਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿੰਡ, ਵਿੰਡ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਸਕਾਈ ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 23.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 23.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 24.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਅਰਥ ਟ੍ਰਿਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 59.6 kWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਮ ਲੈਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 70.8 kWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ FWD ਅਤੇ AWD ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਮੋਟਰ FWD ਟ੍ਰਿਮ 201 bhp ਪਾਵਰ ਅਤੇ 310 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰਿਮ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ-ਮੋਟਰ ਸੈੱਟਅੱਪ 348 bhp ਪਾਵਰ ਅਤੇ 500 Nm ਤੱਕ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ARAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਥ ਟ੍ਰਿਮ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਂਜ 438 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਵਿੰਡ ਟ੍ਰਿਮ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਂਜ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰਿਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਂਜ 510 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।

