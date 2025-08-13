ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Vivo V60 ਹੈ। ਵੀਵੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 50MP ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੈਕ ਸੋਨੀ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 50MP ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ Zesis ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਵੋ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵੀਵੋ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Vivo V60 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Vivo V60 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 6.77-ਇੰਚ ਦੀ ਕਵਾਡ-ਕਰਵਡ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 5000 nits ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 41° ਗੋਲਡਨ ਆਰਕ ਕਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ Vivo ਫੋਨ ਵਿੱਚ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 16GB ਤੱਕ ਰੈਮ ਅਤੇ 512GB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Android 15 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ FunTouch OS 15 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ OS ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
From across the crowd to the heart of the moment, 50 MP ZEISS Super Telephoto Camera on the all-new vivo V60 lets us celebrate life’s magic as if we were right there.— vivo India (@Vivo_India) August 12, 2025
Prebook now. https://t.co/kJACR9IsW8#vivoV60 #ZEISSPortraitSoPro #CelebratingLifeMoments pic.twitter.com/F4puLv71Zk
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀਵੋ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਨ ZEISS ਨਾਲ ਕੋ-ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਵੋ V60 ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ 50MP ZEISS OIS ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ 50MP ZEISS ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 3x ਆਪਟੀਕਲ ਅਤੇ 10x ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ 8MP ZEISS ਅਲਟਰਾ ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 50MP ZEISS ਗਰੁੱਪ ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 92° ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ ਅਤੇ ਆਟੋਫੋਕਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਬੈਕ ਦੋਵਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਰੇਟ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ZEISS ਮਲਟੀਫੋਕਲ ਪੋਰਟਰੇਟ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ 23mm, 35mm, 50mm, 85mm ਅਤੇ 100mm ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ Vivo V60 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ Wedding vLog2 ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੈਡੀ ਵੈਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਟੈਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ AI ਫੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਰੇਟ, AI ਇਮੇਜ ਐਕਸਪੈਂਡਰ, AI ਮੈਜਿਕ ਮੂਵ, AI ਸਮਾਰਟ ਕਾਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, AI ਕੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ AI ਸਪੈਮ ਕਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ Gemini ਐਪ ਅਤੇ Gemini ਲਾਈਵ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਵੀ ਇਸਦੇ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਦੇ 9% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Vivo V60 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Vivo V60 ਦੇ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 36,999 ਰੁਪਏ, 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 38,999 ਰੁਪਏ, 12GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 40,999 ਰੁਪਏ, 16GB ਰੈਮ ਅਤੇ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 45,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਔਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਗੋਲਡ, ਮੂਨਲਿਟ ਬਲੂ ਅਤੇ ਮਿਸਟ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Vivo V60 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਫਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਵੋ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 19 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-