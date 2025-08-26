ETV Bharat / technology

Vivo T4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ, ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ 10 OTT ਐਪਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ - VIVO T4 PRO 5G LAUNCH

Vivo T4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

VIVO T4 PRO 5G LAUNCH
VIVO T4 PRO 5G LAUNCH (VIVO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 2:15 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Vivo T4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Vivo T4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAH ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ, ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7 ਜੇਨ 4 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, 256GB ਸਟੋਰੇਜ, 50MP ਦੋਹਰਾ ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 32MP ਦੇ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Vivo T4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Vivo T4 Pro 5G ਦੇ 8GB+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 27,999 ਰੁਪਏ, 8GB+256GB ਦੀ ਕੀਮਤ 29,999 ਰੁਪਏ, 12GB+256GB ਦੀ ਕੀਮਤ 31,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Vivo T4 Pro 5G ਦੀ ਸੇਲ

ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Vivo T4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Vivo T4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਫਕਾਰਟ, ਵੀਵੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਈ-ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Vivo T4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ

Vivo T4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਕਈ ਆਫ਼ਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ HDFC, Axis ਅਤੇ SBI ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਚੇਜ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Vivo T4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਨੋ-ਕੋਸਟ EMI 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 10 OTT ਐਪਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ 29 ਅਗਸਤ ਲਈ ਹੀ ਵੈਧ ਹੈ।

Vivo T4 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.77 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+Quad Curved AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 5,000nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7 ਜੇਨ 4 ਆਕਟਾ ਕੋਰ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP OIS ਸੈਂਸਰ, 50MP ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਲੈਂਸ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 90ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

