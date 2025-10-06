ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ 4 ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਫੁੱਲ
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
Published : October 6, 2025 at 3:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। OnePlus 15 ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ Qualcomm ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Vivo V60e 5G - ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ - 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਇਹ Vivo ਸਮਾਰਟਫੋਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Mediatek Dimensity 7300 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 50MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੀਅਰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ 85MM ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈ।
vivo V60e coming soon to India.— Mukul Sharma (@stufflistings) September 30, 2025
- 200MP main, 8MP ultra-wide, 50MP selfie pic.twitter.com/lXCDODAsSg
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਾਡ-ਕਰਵਡ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 90W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 6,500mAh ਬੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ IP68+IP69 ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਓਐਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ।
Realme 15 Pro ਗੇਮ ਆਫ ਥ੍ਰੋਨਸ ਐਡੀਸ਼ਨ - ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ - 8 ਅਕਤੂਬਰ
Realme ਇਸ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Realme 15 Pro ਗੇਮ ਆਫ ਥ੍ਰੋਨਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7 Gen 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 1.5K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ 144Hz ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਵਾਲੀ 6.8-ਇੰਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ 50MP IMX896 + 50MP OV50D ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 50MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 7000mAh ਬੈਟਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 80W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Samsung Galaxy M17 5G - ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ - 9 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਫੋਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ Exynos 1330 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
The realm is bold and full of power. ⚔️🔥— realme (@realmeIndia) September 29, 2025
The #realme15Pro | Game of Thrones Limited Edition is coming soon.
Know More: https://t.co/LutbiPGDT1#OwnYourRealPower#GameofThronesPhone pic.twitter.com/TDfy6cImjW
ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ 13MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ 25W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 5000mAh ਬੈਟਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ OS ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ।
Lava Shark 2 4G - ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ - ਪਤਾ ਨਹੀਂ
Lava Shark 2 4G ਦੀ ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੋਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Unisoc T606 ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 90Hz ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਵਾਲੀ 6.7-ਇੰਚ ਵਾਟਰਡ੍ਰੌਪ ਨੌਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5000mAh ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 4GB RAM ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 7,000-8,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ।